Con la primavera alle porte, è inevitabile non cominciare a pensare all’estate e alla prova costume. Non tutti sono contenti di dire addio a felpe e maglioni: chili di troppo e gonfiore addominale spaventano moltissime persone in questo periodo dell’anno. Fortunatamente però, esistono dei rimedi per sgonfiare la pancia.

Il gonfiore addominale si genera quando il nostro organismo produce gas. L’eccessiva fermentazione di alcuni alimenti nell’intestino, provoca infatti meteorismo e pesantezza. Ci sono una serie di cibi in grado di innescare questa reazione, senza dimenticare che la causa potrebbe essere dettata anche dallo stress e per quanto riguarda le donne, dal flusso mestruale. Da evitare in questi casi, non solo i legumi, ma anche alcuni frutti come albicocche, mele, susine, ciliegie, cachi e mango.

Gonfiore addominale, i cibi alleati del benessere dell’intestino

Frutta, verdura, yogurt, riso. Sono soltanto alcuni degli alimenti che contrastano il gonfiore addominale. Al riso, possono essere alternati mais, farro e grano saraceno. Tra le verdure, il benessere dell’intestino viene garantito da carciofi, asparagi, pomodori, zucca, zucchine, carote e melanzane. Per finire, la frutta: gli esperti consigliano di consumare noci, mandorle, banana, fragole, kiwi, mandarini e pompelmi.

LEGGI ANCHE > GF Vip, sopra la casa un aereo contro Katia Ricciarelli e Signorini