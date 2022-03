Gigi D’Agostino parla della malattia: “La sofferenza consuma”

Da un po’ di tempo Gigi D’Agostino sta facendo i conti con una malattia che gli sta facendo vivere un periodo decisamente non semplice. Nei mesi scorsi l’amatissimo e famoso deejay di 54 anni ha postato sui social una foto che lo ritraeva con un deambulatore, lo scatto aveva subito fatto il giro del web diventando virale. Tantissimo è stato l’affetto e il sostegno che ha ricevuto da parte dei suoi tantissimi fan.

Da poco il noto deejay ha rotto il silenzio per parlare della sua malattia e delle sua attuali condizioni di salute. Tramite un forum dedicato ai suoi tantissimi fan ha rivelato che purtroppo le sue condizioni di salute ad oggi non sono migliorate. Nonostante tutto è felice perché non sono nemmeno peggiorate, a detta sua vuole interpretare ciò come un buon segno. Tra le varie cose Gigi D’Agostino ha poi aggiunto: “Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore. Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo.”

Il famoso deejay ha concluso dicendo che vuole credere che presto inizierà a stare meglio e ha voluto ringraziare i suoi tantissimi fan per la forza e l’affetto che gli manifestano ogni giorno, a parer suo l’amore fa tantissimo.

