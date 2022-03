Tragedia sfiorata nella serata di sabato 12 marzo 2022 in un comune della Valbelluna, un uomo di 44 anni ha tentato di togliersi la vita ma la fidanzata fortunatamente è riuscita a salvarlo. Tutto è successo dopo una lite animata tra i due scoppiata per futili motivi, in preda alla disperazione l’uomo è andato via improvvisamente. La compagna temeva che potesse fare qualcosa di grave ed è per questo motivo che l’ha seguito.

La preoccupazione della donna si è rivelata fondata, il 44enne si era infatti recato in garage, per farla finita si è impiccato. Prima di andare via aveva minacciato il suicidio, la donna spaventata aveva infatti allarmato il personale medico del 118. Immediato è stato l’intervento dell’ambulanza sul luogo in cui è avvenuta la vicenda in provincia di Valbelluna. Giunti sul posto i sanitari hanno subito rianimato l’uomo, il tempestivo intervento gli ha salvato la vita.

Dopo aver tentato il suicidio il 44enne si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, al momento la prognosi è riservata. Non è ancora noto se il suo estremo gesto ha provocato delle conseguenze in merito al suo stato di salute.

