Bianca Atzei in ospedale, parla il compagno: “Polmonite in atto”

Paura per Bianca Atzei, la nota ed amata cantante si trova al momento ricoverata all’ospedale Mangiagalli. Negli ultimi giorni i suoi tantissimi fan hanno notato la sua strana assenza dai social e hanno iniziato a fare domande perché in ansia per lei. A fare chiarezza ci ha pensato nelle scorse ore il compagno Stefano Corti tramite alcune Instagram Stories, dove ha postato una foto della compagna seduta nel letto dell’ospedale.

A breve la cantante diventerà mamma per la prima volta, negli ultimi giorni però sta facendo i conti con alcuni problemi di salute. La nota Iena ai loro tantissimi follower ha spiegato che il motivo dell’assenza della cantante dai social dicendo: “Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto.” Corti ha poi continuato dicendo che al momento è ancora ricoverata ma fortunatamente è in ripresa e spera che presto possa tornare a casa.

Per la coppia sono stati momenti di grande apprensione, soprattutto perché Bianca Atzei è in dolce attesa e a breve partorirà. Da poche settimane i due hanno svelato di essere in attesa di un maschietto, il loro primogenito si chiamerà Noa Alexander. Tra i loro progetti futuri ci sono anche le nozze, ma i fiori d’arancio non arriveranno subito, al momento vogliono solo concentrarsi sulla nascita del loro bambino.

