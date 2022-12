Emily in Paris in arrivo su Netflix: cosa si sa sulla terza stagione

Manca ormai pochissimo per la terza stagione di Emily in Paris e i tantissimi fan della famosa serie tv Netflix non vedono l’ora. Fino ad ora la serie tv ha conquistato un grande successo, le nuove puntate debutteranno sulla piattaforma di streaming domani, mercoledì 21 dicembre 2022 alle 9. Di seguito un piccolo riassunto e la trama della nuova stagione.

Nella seconda stagione Emily Cooper ha rischiato di essere licenziata da Sylvie e si è lasciata travolgere dalla passione con Gabriel. Tra i due l’intesa è stata palese sin dall’inizio ma lei si era sempre frenata perché si tratta del fidanzato di una sua amica. Non appena ha scoperto che i due si erano lasciati perché lui si sarebbe trasferito in Normandia per aprire un suo ristorante tra i due è scoppiata la passione, il ragazzo però ha poi deciso di restare a Parigi. Quando Camille ha scoperto tutto ha cercato di tenere l’amica alla larga dallo chef, l’ha anche spinta ad iniziare una relazione con Alfie, un banchiere londinese.

Nell’ultimo episodio della seconda stagione Emily Cooper si trova davanti ad un bivio, decidere se rimanere a Parigi o tornare a Chicago e scegliere tra Alfie e Gabriel. La giovane ragazza americana nel trailer della terza stagione si trova ancora a Parigi, sul lavoro sta prendendo tempo e non ha ancora scelto tra i due ragazzi che occupano un posto speciale nel suo cuore. Mentre si gode le avventure che da un anno Parigi le offre dovrà decidere che direzione far prendere alla sua vita.

