Napoli, tossicodipendente investe la madre: 34enne in manette

Sfiorata la tragedia nella serata di ieri, mercoledì 11 gennaio 2023 in in Via Giovanni Brancaccio a Pianura, un quartiere di Napoli. Un uomo di 34 anni con problemi di tossicodipendenza ha investito la madre e non si è trattato affatto di un tragico incidente. Poco prima era scoppiata l’ennesima lite animata tra loro e il motivo è sempre lo stesso, quale? Pretendeva dalla donna dei soldi per acquistare sostanze stupefacenti.

Di fronte al rifiuto della madre l’uomo è andato su tutte le furie e ha iniziato a minacciarla. In seguito al litigio il 34enne è salito a bordo dell’auto della donna perché voleva allontanarsi da casa, quando però lei ha provato a fermarlo lui invece di frenare ha accelerato e l’ha investita. Sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un quartiere di Napoli, tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri.

Gli agenti hanno subito rintracciato il figlio della vittima, si trovava a circa 200 metri dall’investimento. Dopo averlo bloccato lo hanno arrestato ed è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Fortunatamente la madre non ha riportato gravi ferite, i medici dopo averla visitata e medicata hanno riscontrato una contusione alla gamba sinistra guaribile in 5 giorni.

