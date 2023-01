Che Dio Ci Aiuti, Elena D’Amario svela: “Ho avuto un crollo”

Elena D’Amario fa parte del cast della settima stagione di Che Dio Ci Aiuti, in onda da ieri 12 gennaio 2023 su Rai Uno. In un’intervista concessa a Fanpage ha confessato che all’inizio era scettica perché non se la sentiva di interpretare un ruolo drammatico, dopo averci pensato però ha accettato. Facendo un bilancio della sua esperienza sul set lo ha definito super positivo, sul set si è trovata benissimo.

La nota ballerina di Amici ci ha tenuto a precisare di essersi trovata bene ad esprimersi attraverso la recitazione, nonostante quella non sia la sua comfort zone. Spesso quando non riusciva ad esprimersi subito a parole lo faceva con il corpo, aggiungendo una gestualità che la aiutava ad essere più chiara. Molte scene le sono rimaste impresse nelle mente, a detta sua dopo ogni scena crollava perché si immedesimava nel personaggio che ha interpretato, ha poi raccontato che c’è stato un momento in cui ha avuto proprio un crollo.

Elena D’Amario ha parlato anche di Maria De Filippi e del prezioso sostegno che le ha manifestato. Si è detta fortunata ad avere una persona come lei accanto, che è una guida specie quando si sceglie di fare qualcosa di diverso. Tra le varie cose ha detto: “Ho trovato in lei grande supporto, ma anche ironia nel parlarne. È stata super carina.”

