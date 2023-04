Bosa, 22enne precipita dal terzo piano e muore: mistero sull’accaduto

La tragica vicenda si è svolta nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile 2023 a Bosa, comune in provincia di Oristano. Una ragazza di 22 anni originaria di Roma si trovava lì e aveva trascorso la serata al ‘Bosa Beer fest’ insieme ad alcuni amici e all’ex fidanzato. Finita la serata il gruppo si era recato a casa dell’ex della vittima dove è avvenuto il drammatico episodio.

La vittima è Giada Calanchini, mentre era a casa dell’ex è precipitata dal terrazzo al terzo piano di un palazzo situato a Bosa. Sono stati alcuni passanti a notare il corpo della ragazza a terra e hanno subito allarmato i soccorsi, poco dopo è arrivato anche l’ex fidanzato. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della terribile vicenda. La giovane 22enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Tutti i tentativi dei medici di salvarle la vita si sono però rivelati inutili.

Le condizioni della vittima erano disperate, ha riportato un trauma cranico, fratture agli arti e un trauma toracico e addominale gravissimi. La 22enne è morta poche ore dopo l’arrivo in ospedale. Al momento non è noto cosa sia successo nella notte tra domenica e lunedì, nessuna ipotesi infatti è esclusa. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario, di un incidente o altro ancora. Sul corpo verrà eseguito l’esame autoptico e gli agenti continuano ad indagare per scoprire come è precipitata dal terzo piano.

