Perugia, lite nel parcheggio sfocia nella rissa: calci e colpi di biro

La violenta vicenda si è svolta in un parcheggio a Perugia, dove una donna è andata su tutte le furie non appena ha trovato la sua auto rigata. Convinta che il responsabile fosse il proprietario dell’auto che si trovava accanto alla sua ha atteso il suo ritorno per parlare del danno subito.

Tra i due è presto scoppiala la lite e dalle parole la donna è passata alle mani scagliandosi con violenza contro l’uomo. In preda all’ira lo ha colpito all’addome con un calcio. Ha poi preso una penna biro e lo ha colpito al torace e al braccio procurandogli diverse ferite. Insieme alla donna c’erano anche due suoi amici, i quali non sono però intervenuto per sedare il litigio e l’aggressione. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Perugia.

La vittima è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure adeguate. I medici del pronto soccorso hanno ritenuto le sue lesioni guaribili in cinque giorni. L’aggressione è stata giudicata in tribunale davanti al giudice. La donna è accusata di violenza personale ai danni dell’uomo che riteneva responsabile del danno trovato sulla sua auto.

