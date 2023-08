Napoli, lascia le figlie al porto e va ad ubriacarsi: denunciato

I fatti si sono svolti a Napoli, al porto, dove un uomo veneziano stava attendendo insieme alle sue figlie di 15 e 10 anni il traghetto per recarsi a Ischia. Avrebbero dovuto trascorrere qualche giorno di vacanza lì ma le cose sono andate in modo diverso, le due ragazzine hanno avuto anche paura a causa del comportamento del padre.

Cosa è successo? L’uomo aveva detto alle figlie di non muoversi perché sarebbe tornato subito, giusto il tempo di acquistare una maschera da sub. Dopo circa venti minuti vedendo che non tornava lo hanno chiamato e gli hanno anche ricordato che la nave sarebbe partita poco dopo, lui ha detto che stava per arrivare. Le sue figlie hanno continuato ad aspettarlo, ma dopo mezz’oretta non c’era ancora traccia di lui e la nave era ormai partita. I presenti si sono preoccupati e hanno allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono recati nel porto di Napoli. Dopo aver ascoltato la descrizione delle due ragazzine hanno iniziato a cercare il padre. Lo hanno trovato trovato totalmente ubriaco, alla vista degli agenti pronunciava frasi confuse. Rintracciata la madre le figlie sono state affidati sotto sua indicazione ad un conoscente napoletano. L’uomo è stato invece denunciato per abbandono di minori.

