Ostia, maltratta e perseguita l’ex compagna: 59enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da anni dal compagno, i fatti si sono svolti a Ostia, nota frazione del comune di Roma. Fino a qualche mese fa l’uomo, un 59enne di origini cilene, si trovava agli arresti domiciliari. Stava scontando la sua pena a casa con la compagna e spesso si scagliava con violenza contro di lei.

Per molto tempo l’ha maltrattata, non solo fisicamente ma anche dal punto di vista psicologico. Quando lui è tornato in libertà la loro storia d’amore è giunta al capolinea ma l’uomo non voleva accettarlo. Dopo la rottura infatti ha iniziato a perseguitarla, la seguiva e la minacciava e insultava per telefono. Stanca di vivere nel terrore la vittima ha trovato il coraggio di recarsi dalle forze dell’ordine a Ostia per denunciare l’ex compagno.

Gli agenti hanno subito avviato le indagini e hanno accertato il comportamento persecutorio del 59enne, la Polizia lo ha quindi arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danno dell’ex compagna. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli. La donna potrà finalmente tornare a vivere la sua vita serenamente, senza avere più paura di essere maltrattata e perseguitata dall’ex compagno.

