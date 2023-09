Montemurlo, schiacciato in casa da alcuni pannelli: muore bimbo di un anno e mezzo

Dramma a Montemurlo, comune in provincia di Prato, la tragica vicenda è avvenuta nella serata di sabato 2 settembre 2023. A perdere la vita un bambino di un anno e mezzo, cosa è successo? È stato schiacciato da alcuni pannelli di cartongesso. I fatti si sono svolti all’interno dell’abitazione in cui viveva insieme alla sua famiglia originaria di Castellammare di Stabia.

Nei giorni successivi alla drammatica vicenda all’interno dell’appartamento erano previsti alcuni lavori di ristrutturazione. I pannelli di cartongesso erano infatti appoggiati in una stanza dell’abitazione in attesa dell’inizio dei lavori. Probabilmente il piccolo ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori per avvicinarsi al materiale che lo ha poi schiacciato senza lasciarli scampo. La procura ha disposto l’esame autoptico sul cadavere della giovanissima vittima per chiarire con esattezza la causa del decesso.

Le forze dell’ordine intanto indagano per chiarire come si sia svolta la tragica vicenda e per valutare possibili profili di responsabilità. Stando alle prime informazioni sul caso però è stata aperta un’indagine senza ipotesi di reato. A causa del tragico evento in segno di cordoglio e rispetto nei confronti della famiglia che ha subito il tragico lutto il comune di Montemurlo ha rimandato ogni evento pubblico previsto in questi giorni.

