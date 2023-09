Vision presenta Solomun al Fabrique di Milano

Anticipare il futuro, avere coraggio, innovare, ispirare ed essere ispirati. Queste le caratteristiche fondamentali che caratterizzano Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano, in scena al Fabrique e che venerdì 22 settembre 2023 torna con il suo primo appuntamento 2023/24 con Solomun. Un esordio stagionale che si celebra in piena Milano Fashion Week e come sempre sarà uno dei party più attesi durante la settimana della moda.

Se esiste al mondo un dj in grado di mettere d’accordo tutti, nessun dubbio che Solomun sia un campione del mondo di categoria. La sua tecnica impeccabile di mixaggio, la sua selezione musicale sempre energica e coinvolgente, un carisma maturato negli anni e che non viene mai meno: fattori che rendono Solomun più che un fuoriclasse, un autentico prototipo e che hanno fatto diventare le sue serate domenicali al Pacha di Ibiza qualcosa di unico, per tacere dei suoi set in giro per il mondo anche in location per molti artisti semplicemente inaccessibili, come quello al Château de Chambord in Francia per la piattaforma Cercle.

Venerdì 22 settembre 2023 è il primo guest stagionale di Vision. Nel 2022/23 i guest di Vision sono stati Peggy Gou, Solomun, Boris Brejcha, Marco Carola, Charlotte de Witte, The Martinez Brothers, Ilario Alicante, Loco Dice e Tale Of Us.

ingresso Fabrique Milano venerdì 22 settembre 2023: 45€ + ddp.

foto di Gabriele Canfora – Lagarty Photo