Settimo Milanese, donna investe nonna e nipote: entrambe si salvano

La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 26 settembre 2023 a Settimo Milanese, comune della citta di Milano. Le vittima sono una donna di 68 anni e la nipotina di soli tre anni, le due si trovavano all’angolo tra via Alfieri e via Leopardi intorno alle 18 quando improvvisamente un’auto le ha investite.

Stando alle prime informazioni sul caso la donna stava attraversando la strada con la nipotina in braccio. Probabilmente non si è accorta della presenza dal veicolo o non ha potuto fare nulla per evitare lo schianto. In seguito all’incidente la donna che guidava l’auto, una 55enne a bordo di una Citroen C3, si è immediatamente fermata per soccorrere le vittime e ha subito allarmato i soccorsi. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti nel pomeriggio di ieri a Settimo Milanese.

Nonna e nipote sono state subito trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie, fortunatamente nessuna delle due ha riportato gravi ferite. La paura è stata davvero tanta ma le loro condizioni di salute sono buone. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per i dovuti rilievi del caso, saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

LEGGI ANCHE -> Ladispoli, minaccia e aggredisce la compagna: 45enne in manette