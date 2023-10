Rimini, minaccia e aggredisce i genitori per i soldi della droga: arrestata

La vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Rimini, dove marito e moglie hanno subito per molto tempo le violenze e le minacce della figlia di 31 anni. Da anni aveva problemi di tossicodipendenza, faceva uso di cocaina e per acquistarla costringeva i suoi genitori a darle le somme di denaro che chiedeva.

In molte occasioni non li ha solo minacciati, li ha anche picchiati con violenza pur di farsi dare il denaro. Stanchi di subire i maltrattamenti e le minacce della figlia la coppia, in seguito all’ennesima lite, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare la 31enne. Ricevuta la segnalazione di lite in famiglia la Polizia si è precipitata sul posto, un appartamento situato a Rimini.

Giunti sul luogo in cui si sono svolti i fatti i poliziotti hanno trovato marito e moglie terrorizzati. Erano scossi a causa dell’ennesima aggressione subita dalla figlia. La 31enne oltre ad insultarli e minacciarli di morte li ha colpiti con violenti calci e pugni. La donna è stata trovata dagli agenti nella sua stanza, in evidente stato di alterazione per aver assunto droga. Sotto il suo cuscino sono stati trovati due coltelli. La 31enne è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

LEGGI ANCHE -> Roma, non accetta la rottura e picchia l’ex: arrestato 26enne