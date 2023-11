Bianca Guaccero, il suo programma chiuso per flop: “Non sempre si può trionfare”

Bianca Guaccero da qualche settimana è tornata in onda su Rai Due con un nuovo programma ‘Liberi tutti’. Lei si era detta al settimo cielo ma gli ascolti non sono stati quelli sperati. Dopo sole tre puntate la trasmissione è stata cancellata perché si è rivelata un ‘flop’ in termini di ascolti.

Come ha reagito la nota conduttrice? Nelle scorse ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, al quale ha aggiunto una lunga didascalia. Tra le varie cose ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan per l’affetto e la fiducia che le hanno dimostrato. Ha avuto la possibilità di lavorare con un gruppo che oggi considera un grande regalo, ma è consapevole del fatto che nella vita non sempre si può trionfare. Bianca Guaccero ha poi riportato la frase di un film che dice che a volte ‘quando si perde si vince’. Lei da questa esperienza ha vinto nuovi rapporti, sodalizi di complici abbracci, paure condivide e le se sono stati dimostrati etica e solidi principi.

La conduttrice ha anche detto che il mettersi in discussione, la ricerca e capire perché le cose non hanno funzionato sono processi che non finiscono mai. Nonostante il programma sia stato un flop lei è felice di averlo condotto, ha infatti detto: “Sarò sempre fiera di averlo fatto, perché l’essenza di ognuno di noi passa anche e soprattutto dalle cose che non sempre vanno secondo i nostri piani.”

