Alex Belli e la ‘chimica artistica’ con Soleil: Caterina Balivo lo bacchetta

Alex Belli e Delia Duran sono stati ospiti di Caterina Balivo a La volta buona, dove l’ex gieffino si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e il legame con Soleil Sorge. Nella casa era nato un ‘triangolo amoroso’, quella che era nata come una speciale amicizia tra l’attore e l’influencer si era poi trasformata in qualcosa di più.

Il rapporto con la Sorge aveva creato dissapori con la moglie Delia, a detta dell’attore il momento del Grande Fratello Vip è stato un perdersi per poi ritrovarsi. Ha poi ammesso: “C’è stata una chimica artistica tra me e Soleil. L’alchimia ha preso il sopravvento.” Lui decise ad un certo punto di abbandonare il reality, alla moglie disse che per capirlo doveva partecipare lei stessa al programma. Caterina Balivo è intervenuta dicendo che quello con Soleil Sorge è stato un tradimento in diretta ai danni della Duran. Ha poi aggiunto che tra loro c’era chimica e alchimia, ma non artistica, pensa che non bisognerebbe abusare di questa parola.

La nota conduttrice ha bacchettato Alex Belli in diretta dicendogli che gli è andata bene perché lei non lo avrebbe perdonato facilmente. Ha continuato dicendo che se si trova bene con un uomo lei non lo bacia, Con ironia ha poi aggiunto: “Io ti avrei fatto uno strascino a via Mecenate che tu non hai idea.”

