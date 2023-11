Carlo Verdone, paura a Milano: “Un uomo mi ha rincorso con un collo di bottiglia”

Milano sembra essere sempre meno sicura, in moltissimi continuano a denunciare atti di violenza, rapine e non solo, tra questi anche Carlo Verdone. Il famoso attore ha raccontato un aneddoto avvenuto nei giorni scorsi durante la sua ospitata al dinner talk di Maria Latella in onda nella serata di ieri, venerdì 10 novembre su SkyTg24.

Ha raccontato di aver preso alla stazione di Milano l’ultimo treno diretto a Roma e di aver avuto molta paura. Il motivo? C’erano due uomini che mentre litigavano in modo animato si aggredivano con delle bottiglie di vetro rotte, entrambi erano feriti. I fatti sono avvenuti intorno alle 20, all’improvviso uno di loro ha iniziato a dire all’attore parole che non è riuscito a comprendere e urlava contro di lui con un collo di bottiglia tra le mani. Carlo Verdone tra le varie cose ha aggiunto: “Ho dovuto correre per le scale e andare velocemente al treno perché questo era mezzo ubriaco e mi correva dietro.”

Per il noto attore non è stato affatto un bel momento, tanta infatti è la paura che ha provato. A detta sua non sa cosa sta succedendo a Milano, ha poi concluso dicendo che è molto difficile e che ogni città ha i suoi problemi.

