Giacomo Urtis si è fidanzato e svela: “Vorrei avere due figli”

Dopo la delusione provata per le nozze saltate con Fabrizio Corona, Giacomo Urtis ha ritrovato l’amore ed è al settimo cielo. A farlo sapere è stato lui stesso in un’intervista rilasciata all’Adnkronos, durante la quale ha detto di essere fidanzato da circa due mesi. Tra loro è nato tutto piano piano, da molto tempo era ‘single convinto’ però si è innamorato.

Parlando dei loro progetti di coppia futuri ha fatto sapere che ad oggi non ha ricevuto nessuna proposta di matrimonio, però magari il fidanzato gli regalerà l’anello a Natale, lui spera di convolare a nozze. Un altro grande desiderio è quello di avere almeno due figli, già da gennaio vorrebbe mettere in cantiere un figlio. Ha poi aggiunto: “Ne abbiamo già parlato, lui è felicissimo che io sia la mamma dei suoi figli.” Il nome dell’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore ad oggi non è ancora noto, ha però fatto sapere che è etero e che non era mai stato con un uomo. All’inizio la sua famiglia ha avuto difficoltà ad accettare che usciva con lui, ha anche svelato che ha 32 anni e lo tratta come una principessa.

Giacomo Urtis per il suo processo di transizione si è sottoposto ad una quarantina di interventi, la transizione a detta sua gli ha radicalmente cambiato la vita. È rimasto molto sorpreso quando ha iniziato a vedere che gli eterosessuali erano attratti da lui, ad oggi si piace molto. Al momento nessun cambio di sesso, ha fatto sapere che per ora non intende operarsi e non ha nemmeno intenzione di farsi il seno, in futuro si vedrà.

LEGGI ANCHE -> Giacomo Urtis deluso da Corona: “Avevo creduto alle sue parole”