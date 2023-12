Teresa Langella e Andrea Dal Corso, nozze rinviate: il motivo

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, sui social si mostrano sempre più complici e innamorati. La loro relazione è nata da quasi quattro anni, si erano conosciuti a Uomini e Donne ma in un primo momento lui aveva rifiutato l’ex tronista quando lo aveva scelto. Dopo il programma l’ex corteggiatore si pentì della sua decisione e fece di tutto per riconquistarla, da quel momento sono inseparabili.

Lo scorso gennaio Andrea Dal Corso ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla compagna durante una bellissima vacanza alle Seychelles, lasciandola senza parole. Ai loro tantissimi follower avevano fatto sapere che si sarebbero sposati a maggio del 2024, i loro piani però sono cambiati. Le nozze infatti sono state rimandate, ad annunciare la novità sono stati proprio loro tramite alcune Instagram Stories.

Cosa è successo? I fan della coppia possono stare tranquilli perché non c’è nessuna crisi nel loro rapporto. Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno spiegato di aver posticipato il matrimonio a causa della disponibilità della location. L’ex tronista ha rivelato che il compagno ha voluto cambiare data e trovarne una disponibile a maggio è stato difficile. Ha poi aggiunto: “Quindi abbiamo spostato tutto al 14 settembre”. Dove si sposeranno? Questo la coppia non l’ha svelato, al momento i due non si sono lasciati sfuggire altri dettagli sulle nozze.

LEGGI ANCHE -> Teresa Langella smentisce la crisi con Andrea: “A breve ci sposiamo…”