Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, nozze rinviate: il motivo

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno deciso di rimandare il loro matrimonio a data da destinarsi, i fan della coppia devono preoccuparsi? A quanto pare no, la decisione infatti non deriva da presunti problemi sentimentale ma organizzativi, a fare chiarezza è stata proprio la bellissima modella argentina sul suo profilo Instagram.

L’ex ciclista ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna lo scorso novembre, entrambi al settimo cielo aveva condiviso con i loro tantissimi e affezionati follower la splendida e importante novità. Il loro amore è nato durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, in passato hanno affrontato qualche momento di crisi ma il loro amore è sempre stato più forte e hanno superato ogni incomprensione. I due sarebbero dovuti convolare a nozze a ottobre, perché hanno deciso di rinviare le nozze?

Cecilia Rodriguez sul suo profilo Instagram ha rivelato che ci sono dei problemi perché sua zia ‘loquita’ per questioni di lavoro non potrà partecipare al matrimonio ad ottobre. Ha poi spiegato: “Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente più avanti.” Ha poi detto ai fan di non preoccuparsi perché tanto scopriranno la nuova data delle nozze, al momento però non l’hanno ancora decisa.

