Cecilia Rodriguez e Ignazio, nozze: cosa ha detto Francesco Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo anni di fidanzamento sono pronti a convolare a nozze, la proposta è arrivata e non vedono l’ora di pronunciare il fatidico ‘si’. Ad annunciare la splendida novità sono stati proprio loro di recente sui loro profili Instagram, dove hanno mostrato ai loro tantissimi follower anche il prezioso e bellissimo anello di fidanzamento.

Tantissimi sono stati i messaggi pieni di affetto da parte di amici, familiari e fan, cosa pensa invece il padre di Ignazio? Francesco Moser ha detto la sua in merito al matrimonio che si celebrerà tra il figlio e la nota modella argentina. In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna l’ex ciclista è apparso alquanto freddo in merito alla novità. Ha rivelato che i due lo hanno chiamato al telefono per dirgli che sarebbero andati in Trentino per fare l’annuncio, lui ne ha preso atto perché mica potrebbe dire di no. Ha continuato dicendo che non può fare altro che guardare, di certo non può comandarli.

Francesco Moser in merito alle nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha poi detto: “Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”. Tra le varie cose ha poi fatto sapere di aver conosciuto meglio la sorella di Belen durante il lockdown, trascorso dall’argentina in Trentino con Ignazio. Ha rivelato che in casa cucinava sempre, di certo non è il suo lavoro ma ce la mette tutta ed è brava a fare da mangiare. Un atteggiamento per molti un po’ troppo distaccato il suo, come reagiranno Ignazio e Cecilia? Non ci resta che attendere per scoprire se i due replicheranno.

LEGGI ANCHE -> UeD, Teresa Cilia sulla rottura con Salvatore: “Ci siamo lasciati perché…”