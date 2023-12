Canosa, colpisce la nonna con le forbici per soldi: 25enne in manette

I fatti si sono svolti nella giornata di ieri, sabato 23 dicembre 2023 a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove una donna anziana di 84 anni è stata aggredita con violenza dal nipote. Il ragazzo, un 25enne con problemi di tossicodipendenza, ha colpito la nonna con delle forbici. Il motivo? Probabilmente perché si era rifiutata di assecondare l’ennesima richiesta di denaro, i soldi gli servivano per comprare la droga.

La vittima è arrivata intorno alle 4 del mattino all’ospedale di Andria, in condizioni molto gravi, aveva ferito in tutto il corpo. Dopo che il nipote l’ha accoltellate con le forbici ha perso molto sangue e rischia di perdere un occhio. La violenta aggressione si è svolta tra le mura domestiche, dove l’84enne e il nipote vivono insieme. Il 25enne è già noto alle forze dell’ordine, oltre ad avere problemi psichici e di tossicodipendenza ha precedenti per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei familiari.

Probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha colpito la nonna con violenti schiaffi al culmine di un litigio, poi l’ha accoltellata con le forbici. L’anziana dona ha riportato ferite al collo, al viso e all’addome e rischia di perdere l’occhio, fortunatamente però non è in pericolo di vita. Il 25enne dopo essere stato fermato dalla Polizia è stata arrestato con la grave accusa di tentato omicidio.

