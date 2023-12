Santa Maria del Cedro, prende a bastonate la moglie e tenta di strangolarla: arrestato

Sfiorata la tragedia a Santa Maria del Cedro, comune in provincia di Cosenza, dove un uomo di 47 anni si è scagliato con brutale violenza contro la moglie in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche. Dagli insulti e le minacce la situazione è presto degenerata, l’uomo ha colpito la moglie con un bastone e ha tentato anche di strangolarla.

Approfittando di un momento di distrazione del marito la vittima è riuscita a scappare di casa e si è rifugiata dai vicini, da lì hanno poi allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Santa Maria del Cedro. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 47enne in preda alla furia che inveiva contro la moglie, ha continuato anche davanti ai militari.

In preda alla paura la donna ha raccontato agli agenti che il marito l’aveva bastonata e aveva provato a strangolarla con una cintura di cuoio. Non era la prima volta che l’uomo manifestava nei suoi confronti simili comportamenti violenti, da tempo la faceva vivere nel terrore. La vittima è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie, il 47enne è stato invece arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

