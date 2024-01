UeD, dopo mesi Manuela Carriero svela la verità: perché ha abbandonato il trono

Manuela Carriero nei mesi scorsi era approdata a Uomini e Donne con la speranza di trovare l’amore, dalla trasmissione di Maria De Filippi però è uscita da sola. Non ha fatto in tempo a trovare la sua anima gemella perché ha abbandonato il trono a poche settimane dall’inizio del suo percorso nell’amatissimo dating show.

A distanza di mesi in un’intervista concessa a Fanpage ha svelato quali sono stati i motivi che le hanno fatto prendere la decisione di lasciare il programma. Innanzitutto ha precisato che non si era candidata lei per diventare tronista ma è stata la redazione a contattarla. Inoltre le avevano chiesto di lasciare il lavoro durante il suo percorso dal momento che è la store manager di un negozio molto frequentato nel centro di Roma.

Manuela Carriero si era messa in aspettativa però voleva tornare presto al lavoro ed è per questo motivo che voleva velocizzare il suo percorso a Uomini e Donne. In merito all’aspetto economico ha fatto poi sapere che tra le sponsorizzazioni e il suo lavoro guadagna più che con il rimborso spese che c’è sul trono. L’ex tronista ha poi concluso dicendo: “Non mi sarebbe convenuto restare tanti mesi ma ero spinta dal desiderio di trovare l’amore”. Con nessuno dei suoi corteggiatori però si trovò in sintonia ed è per questo che ha preferito non perdere altro tempo e ha abbandonato il programma.

