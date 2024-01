Carlo Mancini ritrova l’amore dopo UeD: chi è la nuova fidanzata dell’ex corteggiatore

Dal pubblico si è fatto conoscere durante la scorsa edizione di Uomini e Donne, al noto dating show Carlo Mancini ha partecipato nei panni di corteggiatore. Con il suo modo di fare aveva fatto breccia non solo nel cuore di moltissimi telespettatori ma anche in quello dell’ex tronista Nicole Santinelli, lei decise infatti di lasciare il programma proprio con lui.

Dopo la trasmissione la loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, però non è durata a lungo, i due si sono detti addio nel giro di pochissimo tempo. L’ex corteggiatore da un po’ ha ritrovato l’amore ed è davvero felice, anche la nuova fidanzata è un volto noto di Uomini e Donne. Si tratta di Federica Proia, come Carlo anche lei ha partecipato alla scorsa edizione del programma, dove corteggiava l’ex tronista Luca Daffrè. In molti li hanno accusati di essersi conosciuti ai tempi del dating show e di aver preso in giro tutti, lui nelle scorse ore ha rotto il silenzio sui social per fare chiarezza.

Tramite le sue Instagram stories ha confermato di essersi fidanzato con l’ex corteggiatrice, ci ha tenuto però a precisare che la loro relazione è nata quando lui era già single, dopo che si è trasferito a Roma per lavoro e non durante la loro partecipazione a a Uomini e Donne. Carlo Mancini ha fatto sapere di essere stato molto male quando la relazione con Nicole è giunta al termine, però ha deciso di rialzarsi perché la vita continua. Col tempo è riuscito a voltare pagina e oggi è veramente felice.

