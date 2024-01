Marco Mengoni innamorato? Lui svela: “Il mio ‘emotivogramma’ è…”

In un’intervista rilasciata a La Repubblica Marco Mengoni si è lasciato sfuggire alcune interessanti ed inedite rivelazioni che riguardano la sua sfera personale. I suoi tantissimi successi sono noti praticamente a tutti ma da tempo i suoi affezionati fan si chiedono se sia fidanzato oppure no, lui però ha sempre preferito mantenere il più stretto riservo sulla sua vita sentimentale.

Questa volta però il noto e amatissimo cantante non ha evitato le domande sull’amore, senza giri di parole ha fatto sapere di non averlo ancora trovato. Come mai? A detta sua dipende da molti fattori, ha anche rivelato che ci sta lavorando con la sua terapeuta. Del mondo vorrebbe avere una visione meno assolutista e non pensa di essere solo perché lavora tanto, non c’è un capro espiatorio ma dipende da un insieme di cose.

Marco Mengoni ha continuato dicendo che forse è per questo motivo che scrive canzoni malinconiche, lui vorrebbe innamorarsi e sentire la ‘botta’ allo stomaco. Ha poi aggiunto: “Da un po’ non provo questa sensazione, il mio “emotivogramma” è piatto.” Il cantante ha concluso dicendo che col tempo si è abituato a stare da solo ed è un solitario, nel tempo libero costruisce mobili, cura le piante, va al cinema e viaggia da solo. Riuscirà presto a trovare la sua anima gemella? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

