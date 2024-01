Vera Gemma e Guè Pequeno hanno un flirt, parla lei: “È lontano dallo stereotipo del rapper”

Da giorni non si fa che parlare del presunto flirt tra Vera Gemma e Guè Pequeno, rumors che lei stessa ha confermato ieri durante la sua ospitata a Verissimo. A Silvia Toffanin ha raccontato che quando era stata sua ospite l’ultima volta aveva detto che era single ma che le audizioni erano aperte. Aveva programmato un’audizione proprio la sera successiva ed era con il noto rapper.

A detta sua si sono incontrati dopo una lunga amicizia via chat, i due si erano scritti e avevano condiviso molte cose. Alla conduttrice ha rivelato che lei e Pequeno si scrivevano anche quando lei era a Los Angeles perché il suo film era tra i papabili candidati agli Oscar. La Gemma pensa che Guè abbia molto gusto per l’arte, ha poi fatto sapere che è molto intelligente e profondo.

Vera Gemma riferendosi a Guè Pequeno ha continuato dicendo che è molto lontano dallo stereotipo del rapper ed è felice e fiera di aver condiviso del tempo con lui. Ad oggi lei non sa ancora cosa riserverà il futuro, alla Toffanin ha detto che tornerà a Verissimo tra due mesi per fare il punto della situazione. Ha poi concluso dicendo: “Io sono pericolosa e non si può sapere che succederà da un momento all’altro“.

LEGGI ANCHE -> Cristina Marino, storia con Argentero: i genitori di lei non erano felici