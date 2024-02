Lucca, donna accoltellata dall’ex davanti ai passanti: l’uomo ha confessato

Ancora un femminicidio nelle scorse ore ha scosso la popolazione, dall’inizio dell’anno è l’undicesimo, una donna di 52 anni è stata accoltellata nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 febbraio a Fornaci di Barga, comune in provincia di Lucca. La vittima si trovava nei dintorni della sua abitazione in via Cesare Battisti, nota anche come via della Stazione, quando l’ex marito l’ha raggiunta e l’ha aggredita.

La vittima, Maria Ferreira, era a bordo della sua auto quando l’ex, Vittorio Pescaglini l’ha fermata. Il veicolo è stato infatti trovato abbandonato con le luci ancora accese, per strada c’era anche il sangue della donna. In preda all’ira l’uomo l’ha accoltellata davanti agli occhi increduli e spaventati dei passanti. Coloro che hanno assistito alla tragica vicenda avvenuta ieri in provincia di Lucca hanno subito lanciato l’allarma mentre l’ex della 52enne si dava alla fuga.

Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul posto, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni di salute erano troppo gravi ed ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. L’ex marito mentre fuggiva ha scritto un messaggio ad un amico dicendo di aver fatto una caz*ata. Poco dopo si è recato dai Carabinieri e si è costituito per l’omicidio commesso. Oggi ci sarebbe dovuta essere l’udienza di separazione, probabilmente l’ex della vittima non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio ed è per questo che l’ha uccisa.

