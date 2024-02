Bovolenta, 41enne accoltellata a casa della madre: il marito è in fuga

La tragica vicenda si è svolta nella giornata di oggi, martedì 27 febbraio 2024 a Bovolenta, comune in provincia di Padova. Una donna di 41 anni è stata trovata senza vita, è stata accoltellata all’interno dell’appartamento della madre. Da chi? Il marito risulta essere irreperibile, a quanto pare potrebbe essere stato proprio lui ad aggredirla. Non è ancora noto il movente che abbia spinto l’assassino a compiere un così estremo gesto ai danni della vittima, Sara Buratin.

In seguito alla segnalazione le forze dell’ordine e il personale medico del 118 si sono precipitati sul luogo dell’omicidio, per la donna però non c’era ormai più nulla da fare. All’arrivo dei soccorritori infatti la 41enne era già morta, i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso. La zona in cui si trova l’appartamento, a Bovolenta, è stata transennata e i Carabinieri stanno svolgendo i rilievi del caso. Saranno le indagini a fare chiarezza in merito a come si sia svolta con esattezza la drammatica vicenda che ha causato la morte della donna.

Al momento il marito della 41enne è ancora in fuga, gli agenti indagano per poterlo rintracciare. In paese la vittima era molto conosciuta e la popolazione è sconvolta a causa del tragico accaduto.

LEGGI ANCHE -> Mascalucia, festa in famiglia sfocia nel sangue: 43enne muore accoltellato