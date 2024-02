Mascalucia, festa in famiglia sfocia nel sangue: 43enne muore accoltellato

È successo nella serata di sabato, 24 febbraio 2024 a Mascalucia, comune in provincia di Catania. Una festa di compleanno in famiglia si è trasformata in una vera e propria tragedia in seguito ad una lite scoppiata tra parenti. Per ragioni ancora da chiarire un uomo di 60 anni ha iniziato a discutere in modo animato con un parente e la lite è presto degenerata.

Mentre litigavano il 60enne ha colpito la vittima, un uomo di 43 anni, ferendolo gravemente all’addome con un fendente, per aggredirlo sembra che abbia usato un coltello. Stando alle prime informazioni sul caso avvenuto a Mascalucia i protagonisti della terribile vicenda sarebbero parenti di primo grado, a scaturire il litigio a quanto pare sono state alcune questioni familiari.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico sul luogo in cui si sono svolti i fatti. Sin dall’inizio le condizioni di salute del 43enne sono apparse disperate e i sanitari nonostante i molteplici tentativi non sono riusciti a tenerlo in vita. L’uomo è infatti morto durante la corsa in ospedale. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza la dinamica della vicenda, intanto il 60enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

