Milano, vive in casa con la madre morta: non poteva organizzare il funerale

L’assurda vicenda si è svolta nella giornata di domenica a Milano, all’interno di un appartamento situato in via Creta 21. Un uomo di 61 anni da settimane viveva con il cadavere dell’anziana madre, una donna di 93 anni morta lo scorso 6 febbraio. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, insospettiti dall’insopportabile odore che proveniva dall’abitazione in cui madre e figlio vivevano insieme.

In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono recati sul luogo della vicenda, a Milano, e non appena sono entrati in casa hanno fatto la macabra scoperta. Il figlio della donna dopo aver aperto la porta ha condotto gli agenti nella camera dell’anziana, il suo cadavere sul letto era in avanzato stato di decomposizione. Ai militari l’uomo avrebbe detto: “Sul conto in banca ho solo 4 euro, non potevo organizzare un funerale in queste condizioni.” Sarebbe quindi questo il motivo che lo ha spinto a vivere per settimane con la madre morta in casa.

Agli agenti il 61enne ha raccontato che la madre era molto malata, lo scorso 6 febbraio vedendo che le sue condizioni di salute erano peggiorate aveva chiamato i soccorsi ma questi tardavano ad arrivare. Non appena ha capito che la madre era morta ha richiamato il 118 dicendo che la madre si era ripresa e che non serviva più il loro intervento. Gli inquirenti sospettato che abbia agito così per continuare ad intascare la pensione della madre dal momento che la sua situazione economica da tempo è piuttosto precaria. Saranno le indagini a fare chiarezza, intanto l’uomo è stato denunciato per occultamento di cadavere.

