Ischitella, 60enne accoltellato muore dissanguato: arrestata la moglie

Dramma nel pomeriggio di ieri, martedì 4 marzo 2024 a Ischitella, in provincia di Foggia, dove un uomo di 60 anni è stato accoltellato. I fatti si sono svolti intorno alle 18.30, a quanto pare in seguito ad un litigio scoppiato tra marito e moglie. La vittima è Vincenzo Silvestri, sfortunatamente per lui non c’è stato nulla da fare.

Stando alle prime ipotesi del caso ad aggredirlo sarebbe stata la moglie, una donna originaria dell’Est Europa ma residente anche lei a Ischitella. Dopo un’accesa discussione lo ha colpito con diverse coltellate, uno dei fendenti al torace gli ha reciso un’arteria importante che ha causato il decesso. In seguito al tragico episodio il 60enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma le sue condizioni sono apparse sin dall’inizio disperate. I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma è morto dissanguato, le lesioni al torace e al collo erano troppo profonde e tutti i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili.

Quando i soccorritori si sono precipitati nell’appartamento con la vittima hanno trovato anche la moglie, i sospetti degli investigatori si sono subito concentrati su di lei. Saranno però le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda.

LEGGI ANCHE -> Pianura, accoltella la moglie e la chiude in casa: arrestato