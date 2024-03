Pianura, accoltella la moglie e la chiude in casa: arrestato

I fatti si sono svolti nella serata di ieri, lunedì 4 marzo 2024 a Pianura, un quartiere di Napoli. In seguito ad una feroce lite scoppiata tra marito e moglie all’interno del loro appartamento l’uomo si è scagliato con violenza contro la donna. L’ha ferita con una coltellata, dopodiché l’ha chiusa in casa ed è andato vita.

L’abitazione si trovava in via Galdieri, a pochi passi dalla stazione dei carabinieri del quartiere. A quell’ora c’era molto silenzio e gli agenti dopo aver sentito delle urla hanno subito cercato di capire cosa fosse successo. Ad urlare erano la vittima e i suoi vicini di casa, la casa chiedeva aiuto da una finestra. Per entrare in casa è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, questi dopo aver sfondato la porta di ingresso hanno liberato la donna.

La vittima aveva una profonda ferita sul braccio, ai Carabinieri ha raccontato che il marito da diverso tempo la picchiava e maltrattava per futili motivi, anche davanti ai figli piccoli. La donna è stata quindi portata in ospedale per ricevere le cure necessarie, dopo averla soccorsa i medici l’hanno dimessa con una prognosi di venti giorni. Il marito è stato rintracciato poco dopo la vicenda avvenuta a Pianura, era per strada nelle vicinanze dell’abitazione. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato portato in carcere.

