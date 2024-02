Ravenna, donna accoltellata in un negozio: 43enne finisce in carcere

La brutale aggressione è avvenuta all’interno di un negozio di frutta e verdura situato in piazza Francesco Baracca a Ravenna, nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio. Per ragioni ancora da chiarire un uomo di 43 anni originario del Bangladesh, titolare del negozio, si è scagliato con violenza contro una donna.

Probabilmente in seguito ad una furiosa lite l’ha accoltellata intorno a mezzanotte. Stando alle prime ipotesi sul caso le ragioni dello scontro potrebbero essere di natura economica, ma al momento il movente è ancora da confermare. La vittima, una 37enne algerina residente a Ravenna, è stata colpita in varie parti del corpo e le sue condizioni di salute sono alquanto critiche, uno dei fendenti ha raggiunto anche l’occhio. Dopo l’aggressione la donna è stata portata d’urgenza all’ospedale di Ravenna, fortunatamente però non sembra essere in pericolo di vita.

Sono stati alcuni passati ad allarmare i soccorsi, immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul posto per i dovuti rilievi del caso. All’interno e fuori dal negozio ci sono ancora le tracce di sangue. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come sia avvenuta la terribile vicenda. Il negozio è stato intanto posto sotto sequestro e il 43enne è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio.

