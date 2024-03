Eboli, sgozza il padre in casa dopo una lite: 47enne arrestato

La tragica vicenda si è svolta nella serata di ieri, martedì 5 marzo 2024 a Eboli, in provincia di Salerno, dove un anziano uomo di 76 anni ha perso la vita. Tutto è successo in seguito ad una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche, un appartamento che si trova nel rione della Pace di Eboli. A scagliarsi con ferocia contro la vittima è stato il figlio, un 47enne disoccupato, lo ha sgozzato con un coltello da cucina.

La vittima era un gommista in pensione, Riccardo Santimone, il figlio invece si chiama Vincenzo e stando alle prime informazioni sul caso da tempo soffre di problemi psichici. Dopo aver ucciso il padre ha subito chiamato il fratello maggiore confessando ciò che aveva fatto, l’uomo in preda all’agitazione ha subito allarmato le forze dell’ordine. Contemporaneamente anche i vicini di casa del 76enne hanno chiamato i soccorsi, preoccupati dopo aver sentito le disperate urla provenire dalla sua abitazione.

In seguito alle segnalazioni immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del medico legale sul luogo dell’omicidio per i dovuti rilievi. Giunti all’interno dell’appartamento il 47enne era ancora lì, gli agenti lo hanno subito arrestato con l’accusa di omicidio e lo hanno portato in carcere.

