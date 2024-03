Totti ha avuto un flirt anche con Samantha De Grenet: la showgirl svela la verità

Molti anni fa si era ipotizzato un loro flirt, la notizia era uscita anche sui giornali ma né Francesco Totti né Samantha De Grenet avevano confermato. A distanza di oltre vent’anni lei ha svelato come sono andate davvero le cose e ha ammesso che c’è stata una breve relazione tra loro.

La splendida showgirl e conduttrice ha parlato della loro liaison durante la sua ospitata nella trasmissione Storie di donne al bivio, la puntata andrà in onda il 9 marzo su Rai Due. Alla conduttrice ha fatto sapere di aver conosciuto l’ex calciatore durante un concerto di Antonello Venditti al Circo Massimo. Lui si era da poco lasciato con l’ex fidanzata Maria Mazza ed era una sera magica, con luci, musica e candele. I due si ritrovarono in Sardegna qualche settimana dopo e mentre erano sulla moto d’acqua un’onda fece finire Francesco Totti in mare.

Parlando del flirt con l’ex capitano della Roma Samantha De Grenet ha rivelato: “Sono stati momenti bellissimi ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore. Poteva accadere, certo.” Ha anche detto che Francesco Totti è un ragazzo buono e non se l’è mai tirata, anche all’epoca era ‘uno normale’. Lei però era troppo amica della sua ex, Maria Mazza, e questo la frenava molto. Ha poi concluso dicendo che a distanza di molti anni gli vuole profondamente bene.

