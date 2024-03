Alessio Falsone rischia un provvedimento disciplinare al GF? “Ha detto cose gravi”

Alessio Falsone torna a far parlare di sé, nella casa del Grande Fratello più volte ha manifestato un comportamento facilmente irascibile e nei giorni scorsi aveva ricevuto una ‘strigliata’ da Alfonso Signorini a causa di alcune minacce. Le parole del conduttore però non sono servite, infatti è sbottato di nuovo contro Federico.

Cosa è successo? Stamattina il gieffino ha trovato di nuovo il suo spazzolino elettrico staccato dopo che lo aveva messo in carica trovandolo quindi scarico. La sua reazione è stata decisamente esagerata, ha infatti iniziato ad urlare contro Massaro e lo ha più volte insultato. Chiacchierando con Anita poco dopo Giuseppe le ha detto che Alessio non può sempre minacciare Federico, lei ha risposto dicendo che farà i conti con le conseguenze del suo comportamento.

L’atteggiamento di Alessio Falsone ha creato non poco chiacchiericcio nella casa, Greta mentre era in salotto ha chiesto che minaccia avesse usato. Queste le parole di Perla: “Ancora con la cosa del ci vediamo fuori.” Ha poi aggiunto: “No amo, ha detto pure altre cose gravi“, ma non si è lasciata sfuggire altri dettagli. Questa volta verrà preso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

