Anita Olivieri in lacrime a Verissimo per l’ex: “Non me l’aspettavo”

Anita Olivieri è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda ieri, domenica 24 marzo su Canale 5. Tra le varie cose ha parlato della sua storia d’amore con Edoardo Sanson, i due sono stati insieme per ben dieci anni, un rapporto che ha affrontato molti alti e bassi. Dopo vari tira e molla erano stati separati per due anni, poco prima della sua partecipazione al Grande Fratello ci stavano riprovando ma avevano messo in pausa la loro relazione.

Nella casa più spiata d’Italia sembravano essersi riconciliati, lei però ha poi iniziato una relazione con Alessio Falsone. Con l’ex gieffino a detta sua ha abbasso le difese ed è stato tutto molto travolgente, con lui non riesce a controllarsi ed è davvero molto presa. Alla conduttrice ha rivelato di non aver ancora sentito l’ex fidanzato, pensa però che un confronto sia doveroso dopo ciò che è successo. In studio la Toffanin le ha poi mostrato un video di Edoardo Sanson, il ragazzo ha fatto sapere che la loro storia d’amore è definitivamente finita, non si aspettava una simile mancanza di rispetto. Ha anche detto: “Non la vedo lucida. Lei vorrebbe incontrarmi, ma io non sono pronto. Mi ha fatto troppo male.”

L’ex gieffina in lacrime ha così replicato: “Non me l’aspettavo. Lo vedo molto colpito, addolorato. Vedo il dolore nel suo volto, mi dispiace.” Ha poi ribadito che vorrebbe avere un confronto con l’ex fidanzato. A detta sua al Grande Fratello potrebbe essersi persa o ritrovata, non lo ha ancora capito. Anita Olivieri ha poi continuato dicendo che avrebbe mai pensato di fare una cosa del genere e le dispiace che Edoardo stia soffrendo, lei però soffriva quando stavano insieme.

