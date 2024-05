La tech house di Way Out al Gianca di Torino

Venerdì 10 maggio 2024 la serata britannica tech-house Way Out approda al Gianca di Torino: co-fondatori Bradii e Savio Testa saranno gli headliner dell’evento insieme ai mentori del collettivo Verso ed al duo STUDIO25.

Dopo il grande successo della festa per il quarto compleanno al fabric di Londra, venerdì 10 maggio Way Out ed i suoi dj sapranno creare come sempre la giusta atmosfera con le proprie sonorità d’avanguardia. La data di Torino fa parte di un tour internazionale che vedrà Way Out celebrarsi a Barcellona, a Ibiza, in Grecia ed in tante altre nazioni. Il tutto in un contesto importante come il Gianca di Torino, il suo impianto di alta qualità ed il suo dancefloor perfetto per creare una vera serata da club; Leon, Neverdogs e Mahony sono alcuni dei guest che hanno suonato in passato al Gianca.

Biglietti in vendita a questo link

www.instagram.com/wayout.ldn