Sonia Bruganelli pizzicata con Angelo Madonia: lui svela come si sono conosciuti

Nei giorni scorsi Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati paparazzati insieme a Palma di Maiorca, però non erano da soli, c’era anche l’assistente Alessandro Boero. I due sono stati fotografati di nuovo insieme a Roma dal settimanale Chi che ha fatto sapere che il ballerino dopo essere uscito con la figlia l’ha affidata ai nonni e ha incontrato l’ex moglie di Paolo Bonolis.

I due hanno fatto un giro in centro in macchina, poi si sono recati a casa del ballerino, dove sono entrati separatamente forse per non attirare l’attenzione. Intervistato proprio da Chi Angelo Madonia ha rivelato come ha conosciuto Sonia Bruganelli. Riferendosi all’attuale opinionista dell’Isola dei famosi ha detto che è una cara amica anche se non si conoscono da molto tempo, l’ha definita una persona intelligente e simpaticissima.

Il ballerino ha poi continuato dicendo che si sono conosciuti in Spagna quando lei è andata a vedere Bailando con Las Estrellas, lui era uno dei concorrenti. Ha poi aggiunto: “Era con altre persone, eravamo in un gruppo. Abbiamo amici comuni.” Angelo Madonia ha poi fatto sapere che essendo un genitore preferisce passare il tempo libero con le sue figlie o con pochi amici e al momento è molto concentrato sulle sue figlie e su se stesso. Stando alle sue parole quella con Sonia Bruganelli sarebbe quindi solo una bella amicizia e nulla di più. Le cose stanno davvero così? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.

LEGGI ANCHE -> Angelo Madonia sulla rottura con Ema Stokholma: “Siamo stati benissimo ma…”