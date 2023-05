Andrea Delogu, la fine del matrimonio e l’amicizia con De Martino: “Mi è stato vicino”

In passato si è spesso parlato di un presunto flirt segreto tra Andrea Delogu e Stefano De Martino, non solo quando lui era single ma anche dopo la riconciliazione con Belen Rodriguez. Lo scorso anno lei ci ha tenuto a precisare che le voci sul loro flirt all’inizio suscitavano in loro una risata, però con il tempo l’indiscrezione è diventata insistente e fastidiosa ed è per quello che in pubblico hanno smesso di scherzare.

Dal 2021 il suo matrimonio con Francesco Montanari è giunto al capolinea, la conduttrice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha rivelato che De Martino l’ha aiutata molto. Si è detta grata di aver incontrato l’ex marito, restano dei bei ricordi e continuano ad essere legati. A detta sua ammettere che l’amore era finito non è stato semplice, il dolore in quel momento è troppo grande. In quel delicato periodo Stefano De Martino è stato al suo fianco, lei stessa ha rivelato: “Mi è stato vicino quando mi sono separata e avevo il cuore spezzato, mi ha aiutato a capire che comunque le cose vanno avanti.”

Andrea Delogu ha poi fatto sapere che lei e Stefano De Martino non si vedono spesso, però le fa sempre il tifo per lui e l’amico lo fa per lei. I due sono quindi legati da un sentimento di amicizia e nulla di più, ad oggi il conduttore di Made in Sud è felice con Belen, dopo la riconciliazione la loto storia d’amore procede a gonfie vele.

