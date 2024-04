Greta Rossetti sul rapporto con Beatrice Luzzi: “Ci sono rimasta male”

Dopo il Grande Fratello non è più lo stesso il rapporto tra Greta Rossetti e Beatrice Luzzi. Le due avevano stretto una speciale amicizia nella casa più spiata d’Italia ma di recente la seconda classificata del reality condotto da Alfonso Signorini ha fatto sapere che l’ex gieffina l’ha delusa. Il motivo? Tornata alla ‘normalità’ ha visto alcuni video per i quali c’è rimasta male.

Intervistata da Superguida Tv Greta Rossetti ha replicato a ciò che ha detto l’attrice dicendo che le dispiace perché dentro la casa per lei era una seconda mamma. Ha poi aggiunto: “Non capisco a quali video si riferisca visto che io non ho mai detto una parola fuori posto su di lei.” L’ex gieffina ha continuato dicendo che nella casa Beatrice Luzzi non ha mai detto che non si fidava di lei e che la riteneva una persona falsa. Ha infatti ammesso che quando ha letto la sua intervista c’è rimasta male perché non se lo aspettava.

Greta Rossetti ci ha tenuto anche a precisare che nei confronti dell’attrice si è sempre comportata con rispetto ed educazione. Le due avranno presto un chiarimento? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

LEGGI ANCHE -> Beatrice Luzzi non ha dubbi dopo il GF: “Non ho vinto perché…”