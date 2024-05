Cristiano Malgioglio fa una promessa: “Se Angelina Mango vince l’Eurovision…”

Cristiano Malgioglio ha sempre creduto molto in Angelina Mango, sin dai tempi della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel noto talent show le aveva detto che avrebbe vinto prima il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest. Aveva poi continuato dicendo che se non fosse successo non avrebbe avuto importanza perché lei è meravigliosa.

Una delle ‘profezie’ del noto cantante si è già avverata, la giovane e amatissima cantante infatti si è aggiudicata la vittoria della 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘La noia’. Potrebbe ora aggiudicarsi anche la vittoria dell’Eurovision. In un’intervista concessa all’AdnKronos Cristiano Malgioglio ha fatto sapere che fa il tifo per lei, a parer suo ha tutti i numeri per vincere. Subito dopo ha fatto una promessa, queste le sue parole: “Se vincerà per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande davanti sarò coperto solo da due tulipani.” Ha poi fatto sapere che probabilmente posterà il video sul suo profilo Instagram.

Cristiano Malgioglio è convinto che Angelina Mango si farà notare all’Eurovision perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa a parer suo è già una grande fortuna. Ha poi concluso dicendo che sta nascendo una pop star e lui è felicissimo di questo.

LEGGI ANCHE -> Angelina Mango sulla cover ‘La Rondine’ svela: “Mai cantata così con l’anima”