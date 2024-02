Angelina Mango sulla cover ‘La Rondine’ svela: “Mai cantata così con l’anima”

Nella serata di ieri al Festival di Sanremo durante la serata dedicata alle cover Angelina Manco sul famoso palco dell’Ariston ha cantato La Rondine, brano del padre. A Radio 2 la talentuosa e amatissima cantante ha svelato come è nata la sua cover, esibizione le ha fatto guadagnare il secondo posto.

Tra le varie cose ha detto: “Penso di non averla mai cantata così con l’anima”, la prima volta che l’ha cantata a Sanremo ai ragazzi dell’orchestra ha detto che per lei era un duetto con la musica. Si è detta onorata di averlo fatto proprio lì perché non avrebbe saputo vivere con il rimpianto di non averlo fatto. Angelina Mango ha raccontato di avere molti video di lei da piccola, in uno aveva due anni e cantava La Rondine.

La cantante ha anche rivelato di non aver scelto subito il brano, all’inizio cercava altre canzoni da portare nella serata dei duetti, poi ha pensato che potrebbe non ricapitarle di cantante al Festival di Sanremo e non poteva vivere col rimpianto ed è per questo che ha deciso di farlo. Angelina Mango ha concluso dicendo che spera di aver cantato la canzone del padre con tutto il rispetto possibile e ha fatto sapere di aver fatto l’arrangiamento con il fratello.

