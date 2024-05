Isola, Matilde Brandi infrange il regolamento: naufraghi puniti

Matilde Brandi è stata eletta leader della settimana all’Isola dei famosi, nelle scorse ore però ha dovuto fare i conti con un provvedimento disciplinare. Il motivo? Ha infranto il regolamento del reality condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5. Il comunicato da parte della produzione è arrivato nelle scorse ore.

A leggere il comunicato agli altri naufraghi è stata proprio la naufraga, in questo c’è scritto che lo spirito dell’Isola è molto arrabbiato perché sono state violate ancora una volte le regole. In che modo? La Brandi ha oltrepassato i limiti della Playa per andare a pescare. A causa del suo scorretto comportamento tutto il gruppo verrà punito, questo è quello che si legge: “Abbiamo deciso quindi che per le prossime 48 ore tutti i Coquinos non potranno tornare a pescare.”

Matilde Brandi è apparsa molto dispiaciuta, si sente in colpa per la punizione che tutti i naufraghi dovranno affrontare. Si è subito scusata con i suoi compagni di avventura e ha detto che non c’è nessun filo giallo o qualcosa che delimiti, per questo non ci capisce. Artur l’ha tranquillizzata dicendo che in attesa di tornare a pescare andranno a cercare cocchi.

