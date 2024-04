Francesco Benigno fuori dall’Isola dei famosi, parla lui: “Mi stanno minacciando”

Nelle scorse ore la produzione dell’Isola dei famosi ha annunciato il ‘ritiro’ di Francesco Benigno dal reality, ha poi fatto chiarezza dicendo che è stato ‘escluso’ a causa di alcuni atteggiamenti vietati dal regolamento. Lui poco fa ha rotto il silenzio sui social e ha svelato la sua verità. L’ex naufrago ha usato parole molto forti che hanno fatto scoppiare subito la bufera sul web.

L’attore ha fatto sapere di essere stato prelevato ieri con una scusa dopo aver discusso con un naufrago, ci ha tenuto a precisare che lui non si è ritirato. Arrivato nel resort gli hanno detto che doveva lasciare il gioco perché avrebbe fatto qualcosa, ma ha assicurato che non l’ha fatto. Ha poi aggiunto: “I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma non sappiamo la motivazione”.

Durante il suo sfogo social Francesco Benigno ha rivelato che lui, la moglie e il suo agente hanno ricevuto delle proposte di denaro, gli hanno anche chiesto di non chiedere penali. Pensa però che tutto questo sia strano, perché se davvero avesse violato il regolamento non gli avrebbero offerto dei soldi. La produzione sostiene che ci sono immagini forti, lui ha detto di mandarle in onda. Gli avevano anche chiesto di mentire dicendo che si era ritirato perché gli mancava sua moglie. L’ex naufrago ha poi fatto sapere che lo stanno minacciando da ieri dicendogli di prendere un volo per tornare in Itala. Gli hanno anche detto che se non lascerà l’Honduras oggi non gli pagheranno più l’albergo e il biglietto aereo.

