Vladimir Luxuria parla della sua transizione: “Non la completo perché…”

Vladimir Luxuria è al settimo cielo per la sua nuova avventura televisiva, per la prima volta sta conducendo su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Nei giorni scorsi si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito al reality, ma ha anche parlato della sua sfera personale in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

Da molti anni la nuova conduttrice dell’Isola dei famosi è una donna transgender, in molti si sono chiesti più volte come mai non abbia mai completato la sua transizione. A fare chiarezza senza giri di parole è stata proprio lei, tra le varie cose ha fatto sapere che ad un certo punto sembrava ci fosse una scala gerarchica tra chi aveva completato la transizione e chi no nel mondo trans. Lei all’inizio pensava di non farlo perché aveva paura, poi ha pensato che è molto tranquilla e non vuole perdere questo equilibrio.

Vladimir Luxuria ha continuato dicendo che ci sono persone che scelgono di rettificare i caratteri ses*uali primari, lei ha scelto solo quelli secondari. Il motivo? In merito a ciò ha svelato: “Non ho completato la transizione perché nei miei rapporti s3ssuali voglio anche l’appagamento.” Ha poi concluso dicendo che le piace raggiungere l’org*smo e non vuole privarsene.

LEGGI ANCHE -> Vladimir Luxuria al timone dell’Isola, parla lei: “Hanno scelto me perché…”