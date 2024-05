Anita e Alessio, storia d’amore al capolinea: i motivi dell’addio

Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono detti addio, i due si erano conosciuti e innamorati al Grande Fratello e sembravano molto uniti e complici dopo il reality. Dopo circa due mesi però hanno deciso di prendere strade diverse, a confermare la rottura sono stati proprio loro con una storia postata sui loro profili Instagram.

Ai loro fan ci hanno tenuto a far sapere che hanno preso insieme e con serenità la decisone di lasciarsi, inoltre restano immutati la stima e l’affetto reciproco. Perché si sono lasciati? Questo è ciò che hanno detto: “Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini.” I due ne avevano parlato prima di andare a Ibiza ma con maturità hanno deciso di partire lo stesso e di godersi la vacanza. Non hanno annunciato subito la fine della loro storia d’amore perché avevano prima bisogno di metabolizzare. Hanno anche precisato che non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze.

Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno continuato dicendo che sono due ragazzi che si sono fatti del bene e che hanno fatto un pezzetto di strada insieme. Hanno poi concluso dicendo: “L’importante è che entrambi siamo felici. Vi abbracciamo forte tutti. A presto.”

