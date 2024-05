Giuseppe Garibaldi vuole riconquistare Beatrice: “Anita? È un capitolo chiuso”

Da settimane si è conclusa la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, dopo il reality Giuseppe Garibaldi è tornato alla ‘normalità’ e ha avuto modo di riflettere molto sul suo percorso. L’ex gieffino si è pentito di alcune scelte fatte durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, si è soprattutto reso conto di aver commesso alcuni errori nei confronti di Beatrice Luzzi.

Tra i due era nato un flirt nella casa, tanti sono stati gli alti e bassi ma alla fine sembravano essersi riavvicinati. I due di recente sono stati pizzicati insieme a Roma, l’attrice ha però chiaramente detto che non ci sarà un ritorno di fiamma tra loro. Giuseppe Garibaldi però non sembra essere ancora pronto ad arrendersi. Intervistato da Super Guida Tv ha rivelato che in alcuni momenti non ha avuto la lucidità e la maturità di mettere i suoi sentimenti e l’ex gieffina davanti a tutto e a tutti.

L’ex gieffino ha continuato dicendo che lui e Beatrice Luzzi si stanno sentendo e si stanno confrontando su molte cose. Lui sta cercando di recuperare un rapporto e la sua fiducia, ha poi ammesso che vorrebbe riconquistarla. Spazio anche al suo attuale rapporto con Anita Olivieri, nella casa erano diventati molti amici ma dopo il reality aveva lasciato intendere che le cose erano cambiate. L’ex gieffino ha confermato che la loro amicizia è giunta al capolinea, queste le sue parole: “Il legame con Anita per me è un capito chiuso.” A detta sua dopo il Grande Fratello si è reso conto di alcune cose e ha deciso di prendere le distanze da questo rapporto.

